INTER, LA FESTA DELLA CURVA NORD A SAN SIRO

22/06/2019

La festa per i 50 anni della Curva Nord dell'Inter, in programma il 30 giugno, non si terrà più ai Giardini Montanelli ma nel piazzale situato davanti allo stadio San Siro. Lo ha reso noto la tifoseria interista attraverso un comunicato apparso sulla pagina Facebook "L'urlo della Nord". "La Nord ha deciso di prendere in mano la situazione per sbloccare il ridicolo tira e molla politico riguardo la location della festa. Il comitato organizzatore è stato invitato ad abbandonare ogni trattativa col comune e richiedere il suolo privato gestito da Inter e Milan. In tempo zero tutte le richieste son state approvate. La serata e la location saranno riadattate e spettacolarizzate come merita la celebrazione che tutti attendiamo e per questo la sede della festa verrà spostata dall’abituale parcheggio A", si legge nella nota.