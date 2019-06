INTER: CONTE AL LAVORO IN SEDE

03/06/2019

Antonio Conte è già al lavoro per costruire la sua Inter. Il nuovo tecnico nerazzurro, tornato nella serata di ieri da Madrid dove ha incontrato anche il patron del club, Zhang Jindong, oggi ha raggiunto la sede della società accompagnato dal vicedirettore sportivo, Dario Baccin. Conte non perde tempo e continua, sempre al fianco dei dirigenti nerazzurri, a lavorare per la sua nuova squadra.