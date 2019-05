INTER, ASAMOAH: "E' IL MOMENTO DI DARE TUTTO"

02/05/2019

"Sono contento di quello che ho fatto quest'anno, forse potevo fare ancora di più, ma in questo momento abbiamo un grande obiettivo da raggiungere, mancano ancora quattro partite. Mi mancano i gol, al momento per come gioco adesso piuttosto faccio piu' assist perche' devo pensare prima a difendere per il bene della squadra". A due giorni dalla sfida contro l'Udinese, gara valida per la 35.a giornata di Serie A, Kwadwo Asamoah si è espresso così a Sky. Sull'imminente gara contro l'Udinese: "È sempre difficile giocare contro un'ex squadra, c'è un'emozione diversa. Ora l'Udinese non sta attraversando un buon momento e proprio per questo cercheranno di partire subito forte, per cui noi dovremmo essere svegli e pronti fin dal primo minuto, perché loro daranno tutto per provare a vincere. Negli allenamenti fatti abbiamo lavorato bene, questa e' una partita importante, portare a casa il risultato sarebbe fondamentale. Ci sono altre squadre che premono per arrivare davanti e questo è il momento in cui noi dobbiamo dare tutto. Abbiamo le qualità e i giocatori per ambire a puntare in alto, dobbiamo mantenere la giusta cattiveria, la voglia di vincere in tutte le partite".