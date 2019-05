IN SERIE A RECORD DI SPETTATORI

27/05/2019

La Serie A 2018/2019 va in archivio registrando il record degli ultimi nove campionati in termini di presenze allo stadio. Si sono recati sugli spalti 9.525.758 appassionati (in media 25.068 a partita), il miglior risultato dal 2009-2010, l'ultima annata in cui fu superata quota 25mila prima di quest'anno (25.375 spettatori a incontro la media di quella stagione). Il match record della Serie A TIM 2018/2019 è stato il derby della nona giornata di andata tra Inter e Milan, con 78.275 tifosi accorsi allo stadio Meazza. Le due milanesi guidano la classifica delle squadre col maggior seguito, entrambe sopra il milione di spettatori: l'Inter chiude a 1.116.546, il Milan a 1.038.546. Al terzo posto i Campioni d'Italia della Juventus con 744.670.