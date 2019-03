IL CITY RISARCIRÀ MINORENNI VITTIME DI ABUSI SESSUALI

12/03/2019

Il Manchester City ha istituito un fondo per risarcire i minori vittime di abusi sessuali mentre frequentavano la scuola calcio del club. La vicenda riguarda le indagini sulla condotta di due dei suoi ex allenatori delle giovanili. Il primo, John Broome, ha lavorato come allenatore negli anni '60 ed è morto nel 2010. Il secondo, Barry Bennell, nel 2018 e' stato condannato a 30 anni per abusi commessi su almeno 50 ragazzi tra il 1979 e il 1991. Descritto in tribunale come "molestatore seriale di bambini" Bennell abusava dei giovani giocatori a casa propria, ma anche in occasione delle partite e negli spogliatoi. Il City ha esortato chiunque abbia subito simili comportamenti a farsi avanti. Lo scandalo sugli abusi sessuali ai danni di minori nel calcio inglese è stato innescato, nel novembre 2016, dalla decisione di un ex giocatore, Andy Woodward, di raccontare le violenze che aveva subito da Bennell. Cio' ha spinto molti altri giocatori a rompere il loro silenzio.