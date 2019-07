IL CAMERUN ESONERA SEEDORF

16/07/2019

Clarence Seedorf non è più il commissario tecnico del Camerun. L'olandese è stato sollevato dall'incarico. Lo ha annunciato la Federcalcio camerunense. L'allenatore paga "la prematura uscita della nazionale" dalla Coppa d'Africa. Esonerato anche il vice, Patrick Kluivert. Seedorf era arrivato sulla panchina del Camerun ad agosto dello scorso anno in sostituzione di Rigobert Song. I 'Leoni', campioni d'Africa in carica, sono stati eliminati dalla Nigeria agli ottavi. L'allontanamento era stato in qualche modo 'anticipato' dal Ministro dello Sport camerunense Narcise Mouelle Kombi che aveva definito Seedorf "non adatto per questo lavoro".