ICARDI: "VOGLIO VINCERE CON L'INTER"

01/12/2018

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Mauro Icardi ribadisce la sua fede nerazzurra. ""Mai pensato di andare via? Lo deve dire il club - ha spiegato il bomber -. Io ho sempre chiarito i miei obiettivi: il primo, tornare in Champions con l'Inter e l'abbiamo raggiunta. Il secondo, vincere qualcosa con l'Inter". "Il direttore ha fatto una buona squadra pur non potendo spendere molto, ha preso solo parametri zero", ha aggiunto.