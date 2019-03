22/03/2019

"Il campionato italiano si gioca in Italia perché si chiama campionato italiano". Il presidente della Figc Gabriele Gravina in una intervista ai microfoni di Rai Sport mette a tacere le indiscrezioni sulla possibilita' di far disputare delle gare della Serie A in Cina. "Con la Cina stiamo cercando di portare avanti un progetto molto importante, di massima collaborazione, così come ci è stato chiesto e come riteniamo che il calcio debba fare, soprattutto quello italiano che e' stimato anche dalla federazione e dal governo cinese".