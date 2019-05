GRAVINA: "RIENTRATE PREOCCUPAZIONI SULLA NUOVA CHAMPIONS"

21/05/2019

"Sono rientrate le preoccupazioni. Abbiamo avuto un incontro molto positivo a Budapest con tutte le federazioni europee, in cui abbiamo avuto riscontri e risposte concrete da parte del presidente della Uefa: è scongiurata l'idea di poter disputare le gare di SuperChampions nel fine settimana e vi si potrà accedere attraverso un processo meritocratico. Così ci è stato detto". Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a margine della presentazione del progetto di responsabilità sociale in collaborazione con Special Team Legends Onlus, lanciato a Milano nella sede della Dema4. A chi gli domandava invece del caos Serie B, il n.1 della Figc ha replicato: "La Serie B non è nel caos, è nella condizione di disputare i playoff. La sola problematica è legata ai playout e aspettiamo l'interpretazione del Collegio di garanzia".