GRAVINA: "MONDIALE PUNTO DI PARTENZA"

04/07/2019

"Abbiamo la consapevolezza che questo è solo il punto di partenza, sappiamo che adesso inizia il difficile, dare struttura e futuro a questo progetto del calcio femminile, finalmente apprezzato da molti". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, presente al Quirinale insieme alla delegazione azzurra invitata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "La federazione si è mossa con largo anticipo sia nelle sedi istituzionali sia al suo interno per riconoscere non solo il semplice status di professioniste bensì un contesto lavorativo maggiormente tutelato e più in equilibrio di quello attuale - ha aggiunto - Solo così si creerebbero le giuste condizioni per riconoscere alle calciatrici tutti i vantaggi del professionismo senza arrestare lo sviluppo di questa splendida disciplina".