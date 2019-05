GERMANIA, LOEW IN OSPEDALE

31/05/2019

L'allenatore della Germania Joachim Loew è stato ricoverato in ospedale a causa di un infortunio durante un allenamento e non potrà dirigere dalla panchina le prossime partite contro Bielorussia e ed Estonia. In una nota, la Federcalcio tedesca (DFB) ha confermato che Loew è stato ricoverato per curare un'arteria schiacciata. Il quotidiano Bild rifersce che Loew si era già recato presso la clinica universitaria di Friburgo con problemi circolatori dopo aver lasciato cadere un manubrio addosso parecchie settimane prima, ma disse che non aveva subito un'operazione. "Mi sento meglio, ma devo solo badare a me stesso per un paio di settimane", ha aggiunto Loew in una dichiarazione. La Federazione ha confermato che il vice allenatore Marcus Sorg assumerà le funzioni manageriali nelle due partite di Qualificazione per Euro 2020 contro Bielorussia ed Estonia l'8 e l'11 giugno.