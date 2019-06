GENOA, "TRATTATIVA PER LA VENDITA"

07/06/2019

"C'è una trattativa per la vendita". Così titola, sulle rispettive pagine sportive, l'edizione odierna de Il Secolo XIX sul Genoa. Un fondo americano si sarebbe fatto avanti per l'acquisto del club rossoblù, intanto, secondo il quotidiano, Preziosi starebbe prendendo tempo sulla questione allenatore in quanto molto interessato al tecnico dell'Empoli, Andreazzoli.