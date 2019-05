GENOA: POSSIBILE RICHIESTA DI CONTEMPORANEITA' CON L'EMPOLI

13/05/2019

Il Genoa sta valutando l'idea di chiedere ufficialmente alla Lega la possibilità di giocare in contemporanea negli ultimi due turni di campionato con le altre squadre in lotta per la salvezza. La squadra di Prandelli deve giocare sabato alle 18 in casa col Cagliari mentre la rivale più vicina, l'Empoli, giocherà domenica alle 15 in casa col Torino.