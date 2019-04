GENOA,PERINETTI: "NAPOLI? PENSEREMO AL DERBY"

05/04/2019

"Ieri ho subito un piccolo intervento ma tutto bene. Respingo i gufi. Vorrei ricordare che nel girone di andata abbiamo pareggiato con la Juventus ma abbiamo anche perso a Milano". Parole di Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, a due giorni dalla trasferta di Napoli dove la squadra di Prandelli va a caccia del riscatto dopo il pesante ko interno con l'Inter. "È un periodo critico del calendario per noi. Non vedo catastrofi e voglio ricordare anche che nello stesso periodo Piatek non fece gol quindi non conta la SUA cessione", ha spiegato ai microfoni di Radio Crc. "Contro il Napoli - ha aggiunto - avremo una squadra che si è distratta con l'Empoli e di conseguenza ci terrà a vincere. Dobbiamo puntare ad una prestazione che non sfiguri. Il bonus tranquillità per la salvezza l'abbiamo già usato, ora dobbiamo vincere. Per essere tranquilli dovevamo vincere le partite precedenti", ha osservato Perinetti. "Noi non siamo l'Arsenal. La partita sarà preparatoria per entrambe perché loro penseranno all'Arsenal e noi al derby".