GENOA: FONDO AMERICANO PRONTO A FARE L'OFFERTA

08/06/2019

Qualcosa si muove in casa Genoa e lunedì prossimo potrebbe essere il giorno delle novità. E' quanto scrive oggi Il Secolo XIX che conferma una possibile trattativa in corso per la cessione della società di Enrico Preziosi. Secondo il quotidiano genovese un misterioso Fondo americano sarebbe pronto a formulare un'offerta ufficiale all'advisor Assietta, nominato a maggio dal presidente rossoblù, per l'acquisto della società. Tra le ipotesi sottolineate dal quotidiano anche quella che Gianluigi Buffon possa diventare uomo immagine dell'eventuale nuova società.