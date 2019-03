GENOA, CRISCITO: "CON PRANDELLI POSSIAMO SOGNARE"

21/03/2019

"Prandelli è arrivato in un momento difficile, ma ha dimostrato di essere un grande allenatore. Ci ha dato subito idee e noi stiamo cercando di metterle in campo nel migliore dei modi. Penso che il Genoa possa sognare, perché è una piazza bellissima che merita davvero tanto". Dopo la vittoria sulla Juventus capitan Criscito ha parlato a margine della visita effettuata con lo stesso Prandelli e i compagni Biraschi, Marchetti e Sturaro stamattina alla 'Casa del Grifone', la struttura di accoglienza per le famiglie dei piccoli degenti dell'ospedale Gaslini, inaugurata a dicembre scorso. "Un successo, quello sulla Juve, che ci deve dare tanto, perché vincere contro la Juventus non capita tutti i giorni. Sarà utile per affrontare le prossime partite con la consapevolezza che siamo una squadra e un gruppo forti. Il derby? Tutti lo aspettano, ma prima abbiamo altre sfide come l'Udinese che ha cambiato allenatore e sara' una partita ancora piu' difficile".