GENOA, AMICHEVOLE CON IL LIONE

19/06/2019

michevole di prestigio per il Genoa. Di rientro dal ritiro di Neustift, il Grifone farà tappa il 20 luglio in Francia, a Gueugnon, per un test estivo con l'Olympique Lione, terzo classificato della scorsa Ligue 1. Il match andrà in scena allo Stade Jean-Laville alle ore 19.