FROSINONE, RECUPERATO SAMMARCO

23/03/2019

Ultima seduta della settimana per il Frosinone che questa mattina ha svolto un test contro la formazione Primavera sul campo della Città dello Sport. Rientro a tempo pieno per Sammarco, differenziato per Viviani e Pinamonti mentre Gori si è sottoposto a terapie. Assenti i nazionali Cassata e Valzania. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì alle 15 a Ferentino.