FROSINONE, BARONI: "NON ARRETRARE DI UN MILLIMETRO"

02/04/2019

"Abbiamo nove gare in cui c'è tanto da mettere dentro. Non dobbiamo fare un millimetro di passo indietro. Non sono invece d'accordo sul giudizio della gara con la Spal. Abbiamo fatto una gara importante, 21 tiri verso la porta, abbiamo concesso pochissimo ad una squadra che si era gia' creata i requisiti per restare in A lo scorso anno. Adesso conta la partita con il Parma, come contano i due allenamenti che faremo". Il tecnico del Frosinone, Marco Baroni ha scosso la sua squadra in vista della sfida contro i ducali nel turno infrasettimanale. "In un gruppo dobbiamo recuperare le energie, nell'altro gruppo bisogna lavorare per trovare qualche innesto, che ci sarà. E oggi è importante verificare quanto i giocatori abbiano recuperato delle energie spese domenica - ha aggiunto - La rete presa con la Spal? Un gol evitabile perché sapevamo benissimo che loro sfruttano l'entrata sul primo palo. L'avevamo preparata quel tipo di situazione, con due marcature forti e una di ostacolo. Un gol evitabilissimo con un minimo di reattività. Sono situazioni che alla fine sfuggono al controllo. Ma non voglio parlare di responsabilità, mi assumo le mie e sono concentrato sulla partita di domani. Conosco benissimo le regole di questo campionato, si presenta un'altra chance e dobbiamo sfruttarla".