FROSINONE, BARONI AVVISA L'INTER: "NON FAREMO GARA ATTENDISTA"

13/04/2019

Reduce da due vittorie di fila, il Frosinone cerca altri punti salvezza contro l'Inter. "Servirà una gara di compattezza. Loro hanno grande palleggio, è una delle qualità dell'Inter . Dovremo essere attenti nelle distanze. Ci sarà da correre, da sacrificarsi, gli attaccanti per primi - ha spiegato mister Baroni in conferenza stampa -. Queste sono squadre che gli ultimi 30 metri non ti danno scampo. Sarà una gara difficile, ma è proprio questa la bellezza. Dovremo rischiare in questa partita, domani sarà importante vincere più duelli possibili. Servirà forza mentale e sicurezza. Non possiamo fare una gara attendista". Sulla corsa salvezza: "Abbiamo il dovere e la consapevolezza di crederci fino alla fine. Ci sono state delle difficoltà, lo dice la classifica, ma sarebbe assurdo in queste ultime sette gare cedere di un centimetro. Ora le forze vanno raddoppiate".