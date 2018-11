FOOTBALL LEAKS, UEFA: "DISPOSTI A RIAPRIRE CASI FFP"

13/11/2018

"Se nuove informazioni suggeriscono che i casi precedentemente classificati non sono stati gestiti correttamente, questi casi potrebbero essere riaperti". Nel contesto delle rivelazioni di Football Leaks, l'Uefa si è data l'opportunità di riesaminare la situazione finanziaria di club europei. Lo ha annunciato il governo del calcio europea in una dichiarazione ad AFP lunedì sera. Secondo i documenti a disposizione, diversi club, come il Manchester City e il Paris Saint-Germain, avrebbero provato a dribblare le regole Uefa. Questo sistema vieta ai club che competono nelle competizioni europee di spendere più di quanto guadagnino con i propri mezzi, fino a un limite di 30 milioni di euro in tre stagioni. "L'Uefa effettua ogni anno una valutazione di tutti i club in relazione alle esigenze del fair play finanziario in termini di equilibrio economico", si trova ancora scritto nella nota. "Se vengono rivelate nuove informazioni relative a questa valutazione, l'Uefa - aggiunge - le userà per confrontarle con le cifre" fornite in precedenza "e chiedere ai club interessati spiegazioni, chiarimenti o smentite".