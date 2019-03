FIORENTINA, NIENTE DI GRAVE PER CHIESA

12/03/2019

Le sue lacrime in panchina durante la sfida con la Lazio avevano fatto preoccupare molto Pioli (e anche Roberto Mancini), ma dall'infermeria della Fiorentina arrivano buone notizie per Federico Chiesa. Per l'esterno si tratta infatti di un piccolo risentimento muscolare al retto dell'addome che non sembra grave, ieri il giocatore si è sottoposto al alcune terapie ma non ad esami specifici, quindi non si temono lesioni. Pioli spera di recuperarlo già per la gara col Cagliari di venerdì sera.