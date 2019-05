FIORENTINA, NARDELLA: "I TIFOSI NON MERITANO UNA SQUADRA COSÌ"

06/05/2019

"I tifosi non si meritano una squadra così: si meritano invece una squadra che sia all'altezza delle aspettative di questa città e all'altezza della storia di questa città". Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, a proposito della crisi della Fiorentina, che con la sconfitta di ieri nel derby con l'Empoli è arrivata a undici partite consecutive senza vittorie in campionato. Nardella ha parlato di "dispiacere profondo" per la situazione, a margine di un'iniziativa elettorale in città. "Io non mando messaggi diretti a nessuno - ha aggiunto, rispondendo a chi gli chiedeva se avrebbe portato questo messaggio alla proprietà e alla dirigenza del club viola - le mie posizioni sono chiare, le ho sempre ribadite. È anche vero che non voglio usare il sentimento dei tifosi in questo periodo di campagna elettorale, e quindi tengo per me alcune valutazioni. Detto questo, ripeto: i tifosi meritano una squadra e un progetto all'altezza di questa città".