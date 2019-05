FIORENTINA, MONTELLA: "VINCERE PER L'ONORE"

10/05/2019

"Ci manca un punto per la salvezza certa? Ne faremo anche di più. Piuttosto da allenatore e anche da giocatore non ho mai perso quattro gare di seguito, dunque prima che per la classifica voglio vincere per l'onore". Così Vincenzo Montella prova a scuotere una Fiorentina che non vince da febbraio ed è reduce da quattro sconfitte di fila, semifinale di Coppa Italia compresa. L'occasione è la gara di domani al Franchi con il Milan da cui il tecnico viola fu esonerato nel 2017. "Da bambino tifavo per i rossoneri, averli allenati è stato un sogno coronato anche da un trofeo - ha detto Montella - Resta un grandissimo ricordo ma il mio presente e il mio futuro si chiamano Fiorentina e voglio battere il Milan per la mia squadra. Gattuso? Quando lui arrivò al settore giovanile del club rossonero dissi al direttore Fassone che in caso di divorzio anticipato mi avrebbe fatto piacere essere sostituito da lui. Per il resto cosa c'era da dire a suo tempo ce lo siamo detti. Saluterò Gennaro volentieri ma spero di salutarlo con maggior piacere a fine gara...". Dalla propria squadra priva di Veretout e Pezzella ma con Chiesa annunciato di nuovo titolare si aspetta una scossa: "Io non ho mai perso 4 gare di fila da giocatore e allenatore. Bisogna raschiare tutte le energie per cambiare la situazione, speriamo di sentire un po' d'affetto". Invece anche per domani sono previste iniziative di protesta contro la proprietà: flash mob di tifosi in via Tornabuoni nel pomeriggio davanti ai negozi dei Della Valle, spalti vuoti nei primi 45' e senza striscioni. "Ho un rapporto molto bello con la città ma questo clima non aiuta - ha sospirato il tecnico - La gente ha il diritto di dire la sua, oltretutto lo sta facendo in modo civile. Però questo clima non aiuta".