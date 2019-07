FIORENTINA, MONTELLA: "TUTTO AZZERATO, SI RIPARTE"

07/07/2019

"Nella mia testa è stato azzerato tutto. I cicli vanno rispettati, c'è un momento in cui vanno vissuti e altri in cui va capito che vanno chiusi. Abbiamo fatto questo, si riparte e io ho tanto entusiasmo". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, durante la presentazione del ritiro della Fiorentina a Moena. "Ho sentito la conferenza stampa del direttore Pradé - ha continuato -, ci ha detto di avere calma, pazienza ma al contempo ha detto che farà una squadra competitiva sotto i dettami della proprietà che ci ha portato tanto entusiasmo, ed è quello che serviva. Abbiamo voglia di ripartire, con un po' di pazienza, e la chiedo anche a me stesso perché come allenatore vorresti avere tutto subito ma non può essere così". Montella si è poi soffermato sull'esperienza della Fiorentina all'International Champions Cup. "Sono sincero - ha concluso -. Avrei preferito rimanere in un'unica struttura per poter lavorare in maniera più continuativa. Però capisco la dirigenza e soprattutto la proprietà che aveva questo entusiasmo di fare questo torneo per il brand, una soddisfazione personale per vedere la squadra un po' più da vicino. Da parte mia c'è la massima disponibilità in questo. Sicuramente ti spezza qualcosa, perché ci sono i viaggi, i fusi orari, la temperatura diversa e quindi hai meno tempo di poter lavorare".