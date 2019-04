FIORENTINA, MONTELLA: "SONO FELICE"

10/04/2019

"Se non fossi felice, non sarei qui. Comunque parleremo dopo". Così Vincenzo Montella al suo arrivo a Firenze oggi per iniziare l'avventura alla guida della Fiorentina, la seconda della sua carriera dopo l'esperienza vissuta dal 2012 al 2015. L'ex tecnico di Milan e Siviglia è arrivato accompagnato dal fratello e dal suo procuratore Alessandro Lucci: nel pomeriggio dovrebbe dirigere il primo allenamento al centro sportivo 'Davide Astori' al posto di Stefano Pioli che si è dimesso ieri in contrasto con la proprietà e la società.