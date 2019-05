FIORENTINA, MONTELLA: "NON MERITAVAMO IL KO, SQUADRA IN DIFFICOLTA' EMOTIVA"

05/05/2019

"Non meritavamo di perdere, è una maledizione perché niente va per il verso giusto. Credo la squadra abbia creato tanto anche oggi, manca un pizzico di decisione e tranquillità". Vincenzo Montella è ovviamente deluso per la sconfitta della Fiorentina nel derby con l'Empoli. "Viviamo dei guizzi di Chiesa? Non era al 100% e si è visto, ma stiamo combattendo e sono dispiaciuto perché i ragazzi sono in difficoltà emotiva - ha proseguito a Dazn nel dopo gara - Ritiro? Non credo nei ritiri, qualche anno fa si facevano stando insieme, giocando a biliardo o a carte. Oggi invece si sta da soli in stanza e può essere controproducente: non credo sia la soluzione".