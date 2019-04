FIORENTINA, DELLA VALLE SPRONA LA SQUADRA

25/04/2019

Visita di Diego Della Valle nel ritiro della Fiorentina che stasera sarà impegnata a Bergamo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Il proprietario viola ha parlato con i giocatori e li ha incoraggiati per la sfida di questa sera, dopodiché è ripartito. È rimasto invece il fratello Andrea, già a fianco della squadra da ieri sera in attesa di recarsi allo stadio 'Atleti Azzurri d'Italia' per seguire la partita. Chiesa e compagni saranno sostenuti da oltre 2300 tifosi.