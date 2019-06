FIORENTINA, DELLA VALLE: "COMMISSO? TIFOSI STIANO TRANQUILLI"

06/06/2019

"Ci auguriamo che Commisso faccia buone cose e secondo me le farà, che faccia giocare la Fiorentina al meglio e di accontentare la città". Così Diego Della Valle dopo l'annuncio del closing per la cessione della Fiorentina a Rocco Commisso. "Lasciamo Firenze convinti di aver fatto, fra alti e bassi, il meglio possibile. Ci siamo divertiti e ci siamo innamorati della città di Firenze. Per il resto che ora parli chi si occuperà della Fiorentina e che la gente vada allo stadio", aggiunge l'ex patron viola ai microfoni di Sky. "Ai veri tifosi dico di stare tranquilli, che la società è super solida e lo sono anche le persone che arrivano. Hanno tanta volta di fare calcio. Agli altri non ho niente da dire", conclude Della Valle.