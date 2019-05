FIORENTINA, DELLA VALLE AL CENTRO SPORTIVO

03/05/2019

Il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle, è arrivato questa mattina al Centro Sportivo 'Davide Astori'; ha incontrato la squadra insieme al Presidente Cognigni, al Direttore Generale dell'Area Tecnica, Pantaleo Corvino, e al Club Manager, Giancarlo Antognoni. Ai calciatori - si legge sul sito viola - è stata ribadita la necessità di ritornare a fornire prestazioni di livello, come dimostrava la classifica a gennaio, quando la Fiorentina era in piena lotta per la zona Europa e tra le prime quattro in Coppa Italia. Andrea Della Valle è tornato anche sulla partita contro il Sassuolo ricordando ai ragazzi che la Fiorentina e la città di Firenze meritano il massimo impegno, ed è ripartito dopo avere assistito all'allenamento ed aver pranzato con la squadra.