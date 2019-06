FIORENTINA, COMMISSO: "VOGLIO UNA SQUADRA DIVERTENTE"

23/06/2019

Tre ore di confronto per cominciare a gettare le basi della nuova Fiorentina targata Rocco Commisso. E' quello che si e' svolto oggi pomeriggio tra il neo proprietario viola, tornato a Firenze per la seconda volta in 20 giorni, il proprio braccio destro Joe Barone, il direttore sportivo Prade', Antognoni e il tecnico Montella. Frenata sull'ingresso di Batistuta in società ("Ci ho parlato, vorrei averlo in squadra ma alle condizioni giuste") e bocche cucite sui possibili acquisti. "Incontro con l'Inter per Borja Valero? Devo aggiornarmi su tutto. Di sicuro spero che sara' una Fiorentina divertente", ha detto il tycoon prima di riunirsi con i propri collaboratori.