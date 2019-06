FIORENTINA, COMMISSO: "METTO CUORE E SOLDI"

11/06/2019

"Metto tutto nella vita, non solo i soldi, ma anche il cuore. Ed è quello che farò anche per la Fiorentina". Lo ha detto il neoproprietario del club viola, Rocco Commisso, prima di lasciare Firenze per rientrare negli Stati Uniti. "Lavorerò sempre, poche vacanze, questa è la mia vita - ha proseguito il magnate italoamericano -. Ho visto le vittorie degli azzurri contro la Grecia e domenica quella delle ragazze sull'Australia al Mondiale. Sono contentissimo, dobbiamo fare la stessa cosa con la Fiorentina".