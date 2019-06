FIORENTINA, COMMISSO IN CORTEO CON NARDELLA

24/06/2019

Il neo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, sfila insieme al sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel corteo in costume che precede la finale del calcio storico fiorentino: tutto questo oggi a Firenze nel giorno della festa di San Giovanni, patrono della città. Commisso nell'occasione sarà Magnifico Messere, ovvero darà il via alla partita, della finale tra i Rossi di Santa Maria Novella e i Bianchi di Santo Spirito. "Sono molto emozionato. Spero di poter ricambiare in futuro l'affetto e l'accoglienza ricevute dando qualcosa a Firenze - ha detto Commisso - anche mia moglie è molto emozionata". Poi una battuta sul ventilato arrivo in viola di Daniele De Rossi: "Non so niente. È un bravissimo ragazzo, ma nel calcio stanno circolando troppe fake news".