FIORENTINA, CHIESA: "GOL BELLO E IMPORTANTE"

4 febbraio 2018

"E' stato un gol bello e importante. Sono felice per la rete, per la prestazione della squadra e soprattutto per la vittoria”. Così ai microfoni di Premium Sport il giocatore della Fiorentina, Federico Chiesa a margine della vittoria col Bologna: “Venivamo da un brutto ko e ci tenevamo a far bene oggi. La Nazionale? Non ci penso”.