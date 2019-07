FIORENTINA, 29 CONVOCATI PER IL RITIRO: C'È VERETOUT

05/07/2019

Sono 29 i convocati da Vincenzo Montella per il ritiro della Fiorentina che inizia venerdì 6 lulgio a Moena (Trento). Nell'elenco figura anche Jordan Veretout che, come confermato dal direttore sportivo Daniele Pradè, ha chiesto la cessione. Niente Moena per Vincent Laurini, che dovrebbe passare al Parma nelle prossime ore. Questo l'elenco completo dei convocati, diffuso dal sito ufficiale della Fiorentina: Baez, Baroni, Benassi, Biraghi, Castrovilli, Ceccherini, Chiorra, Cristoforo, Dabo, Dragowski, Eysseric, Franchescoli, Hancko, Hristov, Koffi, Lakti, Medja Beloko, Meli, Montiel, Nannelli, Pierozzi, Ranieri, Saponara, Simeone, Sottil, Thereau, Venuti, Veretout, Vlahovic.