FIGC, GRAVINA: "RECUPERATA CREDIBILITA' GRAZIE A MANCINI"

08/04/2019

"Abbiamo recuperato un po' di credibilità e tanto entusiasmo. Per questo devo ringraziare Roberto Mancini per quello che sta facendo con la Nazionale. I risultati dell'Italia ci aiutano". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina dal palco di un evento di Radio Italia, per i prossimi quattro anni radio ufficiale degli Azzurri e partner per gli Europei Under21. "A breve - ha aggiunto Gravina - ci saranno anche interventi strutturali all'interno della Figc, come la certezza delle norme e controlli piu' incisivi. Saremo una federazione piu' improntata sul futuro e degna di meritare il consenso, l'entusiasmo e il supporto dei tifosi. Sogno un calcio sostenibile e educativo".