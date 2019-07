FIGC: BOOM DONNE, +39% DI TESSERATE

09/07/2019

Tra i trend più interessanti che emergono dal 'ReportCalcio' presentato dalla Figc in Senato, si sottolinea il continuo incremento del calcio femminile: solo negli ultimi 10 anni le giocatrici tesserate sono aumentate del 39,3% passando da 19.000 a 26.000. In totale il calcio italiano ha fatto registrare quasi 1,1 milioni di calciatori tesserati nella stagione 2017-2018, di cui i nati all'estero sono pari a 59.842, con un aumento del 35% rispetto ai 44.294 registrati nel 2009-2010. A livello internazionale il calcio italiano si posiziona al quinto posto in Europa per calciatori tesserati, dietro solo a Germania (2,2 milioni), Francia (2,1), Inghilterra (1,5) e Olanda (1,2). Tra le criticità, il limitato impiego dei giovani nei campionati di vertice. Appena il 5,7% dei giocatori tra i 15 e i 21 anni tesserati nel 2008-2009 risultano ancora operanti nel calcio professionistico italiano. Sempre nel 2017-18 gli under 21 formati nei club 'pro' italiani sono stati pari ad appena il 6% del totale di quelli impiegati in Serie A, Serie B e Serie C, mentre l'incidenza sul minutaggio complessivo dei tre più importanti campionati non supera il 3%.