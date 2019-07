FIFA, INFANTINO: "AUGURI BOBAN MA PERDI I DERBY!"

16/07/2019

"In Italia ha vinto la Juve per otto anni di fila ed è sulla buona strada per ripetersi ancora. Le altre società devono provare a contrastarla, cercando di dimostrare di esser altrettanto brave. Boban è un grande amico: si è smarcato, con una delle sue finte, da noi della Fifa, per andare al Milan ma non ci sono problemi. Gli rivolgo un grande in bocca al lupo... ma deve perdere i derby". Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che non ha mai fatto mistero di essere "tifoso" dell'Inter, a margine della festa per i 60 anni della serie C, in corso a Firenze.