FIFA, BLATTER: "PRONTO A DENUNCIARE INFANTINO"

29/05/2019

L'ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, ha intenzione di presentare una denuncia contro il suo successore, Gianni Infantino, e il governo del calcio mondiale "prima della fine del mese". Così l'83enne svizzero in un'intervista ad AFP. "Abbiamo una grande riunione (oggi pomeriggio, ndr) con i miei avvocati - ha sottolineato - per presentare la denuncia che sarà depositata entro la fine del mese di Zurigo". "E' complicato, perché si tratta di una questione civile e penale. La denuncia numero 1 è il torto morale che mi è stato fatto dalla Fifa, pubblicando delle cifre che non corrispondono a quello che ha ricevuto. La Fifa non le ha mai corrette nonostante le richieste da parte dei miei avvocati, in particolare, sul bonus della Coppa del mondo 2014 (in Brasile) che non ho mai ricevuto", ha commentato l'ex capo del calcio mondiale, costretto a dimettersi nel 2015 dopo l'esplosione di uno scandalo per corruzione.