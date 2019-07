FIFA ANTI-RAZZISMO: IPOTESI SCONFITTE A TAVOLINO

11/07/2019

La Fifa è intenzionata a punire più severamente gli insulti discriminatori all'interno degli stadi. "Tranne che in circostanze eccezionali, se una partita viene fermata dall'arbitro per comportamenti razzisti e/o discriminatori, verrà dichiarata persa a tavolino", si legge nel nuovo regolamento disciplinare che verrà applicato dal prossimo lunedì. La sanzione graverà sulla squadra i cui sostenitori verranno identificati come responsabili e potrebbe essere applicata anche in una gara del Mondiale. Il nuovo regolamento specifica la portata degli insulti e dei comportamenti considerati discriminatori, che vanno dal "colore della pelle, l'origine etnica, geografica o sociale, il sesso e l'orientamento sessuale, la disabilità, la lingua, la religione, le opinioni politiche o qulsiasi altro status". Questo codice disciplinare verrà applicato solo nelle partite organizzate dalla Fifa, come le gare di qualificazion al Mondiale 2022.