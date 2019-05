EURO UNDER 21, COSTACURTA: "ASPETTATIVE ALTE PER GLI AZZURRINI"

04/05/2019

"Le aspettative sono alte. C'è stata coordinazione tra Mancini, Di Biagio e Nicolato tecnico dell'Under 20 attesa dal Mondiale. Abbiamo i nostri Chiesa, Barella, Kean. Ci saranno grandi nomi del calcio internazionale. Francia e Inghilterra hanno organici straordinari". Cosi' Billy Costacurta, presidente del comitato organizzatore del campionato europeo Under 21, ospite sull'emittente umbra Radio Onda Libera. Su come ci si sta preparando a questo appuntamento, l'ex milanista dice: "A livello tecnico abbiamo seguito un calendario di amichevoli ma purtroppo ci mancano le gare ufficiali essendo qualificati di diritto. Sappiamo che per noi italiani le amichevoli non dicono molto e questo è un po' un problema. Sul piano organizzativo c'è un confronto con le istituzioni e tutti hanno capito l'importanza di questo evento, specialmente l'Uefa che non considera più l'Europeo Under 21 come un appuntamento giovanile ma un evento al top".