EMPOLI, IL PRESIDENTE CORSI: "A SAN SIRO SENZA PAURA"

24/05/2019

"Inter-Empoli? Noi dobbiamo giocare a pallone come sappiamo fare. Non dobbiamo avere timore dello stadio e dell'ambiente che ci circonda, dobbiamo imporre il nostro ritmo. Abbiamo sempre impostato le partite per vincere e spesso ci è andata male per poco". Così Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, in vista della partita contro l'Inter a San Siro. "In queste partite qui contro grandi squadre del genere bisogna dare il massimo. L'Empoli ha espresso un buon calcio durante tutta la stagione, presentando anche giocatori importanti", aggiunge a Radio Marte.