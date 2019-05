EMPOLI, CAPUTO: "CREDIAMO NELLA SALVEZZA"

23/05/2019

"Noi continuiamo a crederci, anche prima della Fiorentina ci davano tutti per morti. Ora siamo là. La classifica dice che siamo salvi, sappiamo che dobbiamo affrontare quest'ultimo step, ma siamo concentrati e sereni". L'attaccante dell'Empoli Francesco Caputo ha parlato così a tre giorni dalla sfida con l'Inter nell'ultima giornata di campionato, decisiva per la salvezza dei toscani. "Ci godiamo il momento, ma siamo consapevoli della partita che ci aspetta - ha aggiunto - Io autore del gol salvezza? Sarebbe fantastico, ma anche se segna Dragowski va bene". Sul suo futuro Caputo non si sbilancia. "E' difficilissimo parlare o pensarci, il nostro obiettivo futuro è l'Inter tra due giorni - ha concluso - Dobbiamo pensare all'Inter e a salvarci, poi si vedrà".