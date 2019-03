EMPOLI, ANDREAZZOLI: "VOGLIAMO I TRE PUNTI"

16/03/2019

Aurelio Andreazzoli è tornato a Empoli. "Col Frosinone vogliamo i tre punti, a prescindere dall'avversario che comunque ha cambiato allenatore e conosco bene. Spero che il Castellani ci dia una spinta ma non posso prevedere come andrà. Noi e il Frosinone abbiamo bisogno di vincere e fare tre punti. Con Baroni fanno 1,3 punti di media in trasferta, è tanta roba. Vogliamo difendere la permanenza in Serie A, a tutti i costi. Per rimanere dobbiamo confrontarci con tutti. Se l'Empoli fa l'Empoli ha buone chance di uscire da questa situazione. Dobbiamo guardarci in casa, essere noi stessi e pronti a sacrificarci ancora di più. Tutti quanti dobbiamo tirare il carro, nell'interesse comune. Così l'Empoli diventa piu' forte di quello che è e si gioca le sue chance. Guardiamo solamente a noi".