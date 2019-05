EMPOLI, ANDREAZZOLI: "DIMOSTRATO CHE SIAMO VIVI"

05/05/2019

"Salvezza? Non faccio calcoli. Oggi abbiamo giocato senza guardare la classifica ma per un riscatto personale che meritiamo. Volevamo dare la dimostrazione di voler far qualcosa di importante in una gara che per noi non è normale". Parole del tecnico dell'Empoli Andreazzoli dopo la vittoria sulla Fiorentina. "Abbiamo dimostrato che siamo vivi e sarà così fino alla fine. Mai avrei pensato di risolverla con un colpo di testa di Farias, poi ci ha pensato Dragowski che ha fatto delle parate notevoli".