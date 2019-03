EINTRACHT, TRAPP: "GRANDE PARTITA"

14/03/2019

Kevin Trapp ha passato una serata da quasi spettatore, ma è stato decisivo all'andata con il rigore parato a Brozovic. "Era importante per me quel rigore parato all'andata, oggi abbiamo fatto una grande partita giocando molto bene. Abbiamo dovuto fare questo per vincere contro una squadra così; era molto difficile ma sono molto orgoglioso - ha spiegato il numero 1 tedesco -. L'Inter troppo sterile? Ero tranquillo sul passaggio del turno, abbiamo fatto una grande partita. Sapevamo che sarebbe stata difficile e che avremmo dovuto soffrire, ma siamo molto contenti per aver vinto".