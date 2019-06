EGITTO, SALAH DIFENDE IL COMPAGNO ESPULSO PER MOLESTIE

27/06/2019

Mohamed Salah ha detto che il compagno di nazionale Amr Warda "non dovrebbe essere mandato direttamente alla ghigliottina" dopo che il giocatore del Paok è stato espulso dalla squadra per le accuse di molestie sessuali. Warda è stata cacciato prima della vittoria per 2-0 sulla Repubblica Democratica del Congo, in Coppa d'Africa, dopo che le accuse di molestie sono emerse sui social ad inizio settimana. Alcune donne hanno postato screenshot e testimonianze di suoi presunti commenti osceni. Salah, che si è distinto per la difesa delle donne nel mondo musulmano, ha prestato il suo sostegno a Warda pur condannando le sue azioni.