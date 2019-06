DE LAURENTIIS: "MAGARI SARRI NON VINCE ALLA JUVENTUS"

21/06/2019

Aurelio De Laurentiis torna a parlare dell'approdo di Sarri sulla panchina della Juventus: "Maurizio è bravo, ci avevo visto lungo e non sono sorpreso della sua scelta, non ci sono più bandiere. Al Napoli non ha vinto magari accade anche a Torino. Traditore? Ognuno fa quel che vuole prendendosi le proprie responsabilità" le parole riportate dal Corriere della Sera.