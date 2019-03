CT LIECHTENSTEIN: "L'ITALIA FA PAURA"

25/03/2019

"Penso che bisogna avere paura di tutto, dell'Italia, non solo perché è una squadra con grandissima esperienza. Dal punto di vista tattico sono fantastici, hanno una forza unica". Così il commissario tecnico del Liechtenstein, Helgi Kolvidsson, alla vigilia della sfida con gli azzurri di Mancini, valida per le qualificazioni ad Euro 2020, a Parma. "Io stesso sono tifoso di questa Nazionale, la reputo fortissima e per me è tra le top 10 al mondo", ha proseguito in conferenza stampa. "Se si parla di cambiamento, si può forse fare riferimento al loro scivolone contro la Svezia, ma sono sicuro che non si ripeterà più. Se l'obiettivo dell'Italia è rientrare tra le prime 10 del ranking Fifa, il nostro è entrare tra le prime 100. Capite bene qual è il gap", ha aggiunto. "Dell'Italia c'è da avere paura in tutti i sensi".