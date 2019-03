CT ARGENTINA: "IL CASO ICARDI CI RIGUARDA"

21/03/2019

Il ct dell’Argentina Lione Scaloni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezuela affrontando anche il tema Mauro Icardi, out dalle convocazioni a causa della situazione che sta vivendo all’Inter. “Ho parlato con Mauro prima di diramare la lista e abbiamo spiegato perché non è stato convocato. Quello che sta accadendo a lui riguarda direttamente la Nazionale. - continua Scaloni come riporta Fcinternews.it - Da qui alla Copa America valuteremo cosa succederà e vedremo se verrà convocato o no. Logicamente, è evidente che non è conveniente per noi quello che sta succedendo a lui in questo momento".